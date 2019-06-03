Altınordu'nun gençleri iki kupa kazandı

Spor Toto Gelişim Ligleri'nde dört ayrı yaş kategorisinde final oynayan Altınordu, İzmir'e iki kupa getirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-lacivertli takım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından beş ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Spor Toto Gelişim Ligleri'nde 4 final oynadı.

İzmir temsilcisi, 14, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde finale çıkma başarısı gösterdi. Müsabakalarda 2 şampiyonluk kazanan Altınordu, bu sevinci 15 ve 17 yaş altı kategorisinde yaşadı.

Altınordu, 15 yaş altı finalinde Beşiktaş'ı 4-3, 17 yaş altı finalinde ise Galatasaray'ı 5-1 yenerek şampiyonluk kupalarına uzandı.