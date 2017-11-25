Altınordu'nun hedefi liderden 3 puan almak

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.
İZMİR EKİBİ GALİBİYETİ HEDEFLİYOR
Play-Off iddiasını korumak isteyen 16 puanlı İzmir temsilcisi, 13. haftaya zirvede giren 25 puanlı rakibini yenerek İzmir'e galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren sağ bek Kerim Alıcı, kaleciler Erce ve Ali Emre'nin yanı sıra hafta içinde idmanda sakatlanan sol bek Ali Mert forma giyemeyecek. Sol bekte iyileşen Yusuf Acer'in görev alması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibe evindeki ilk yenilgisini tattırmak istiyoruz. Kazanacak güçteyiz" diye konuştu.