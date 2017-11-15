Altınordu'nun konuğu Tuncay Şanlı oldu

İzmir temsilcisinin Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'ni gezen Tuncay Şanlı, kulübün organizasyon yapısı, projeler ve uluslararası turnuvalar hakkında bilgiler aldı.

ALTINORDU TESİSLERİ ÇOK İYİ

Altınordu'nun Türkiye'de çok büyük işler yaptığını belirten Tuncay Şanlı, "Altınordu tesisleri gerçek anlamda çok iyi. Bir futbolcunun yetişmesi için gereken her şey burada var. Aslında benim de böyle bir hayalim vardı ve başkan Seyit Mehmet Özkan bunu gerçekleştirmiş. Tesis açısından İngiltere'den bile çok önde bir yer. Altınordu, Türk gençliğine çok önemli bir yatırım yapıyor. Bunu yerinde görmekten dolayı çok mutluyum" dedi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Hem Türkiye hem Avrupa deneyimi yaşamış, başarılı futbolcuları konuk etmek genç oyuncularımız için çok önemli. Yaşadığı deneyimlerini paylaştığı ve çocuklarımıza çok önemli detaylar aktardığı için Tuncay Şanlı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.