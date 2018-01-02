Altınordu'ya takas teklifi

Antalya'da UEFA Pro Lisans Kursu'na devam eden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun geçen hafta aynı yerde kampa giren Gaziantep ekibinden Okan'ı istediği öğrenildi. Bu teklif üzerine Gaziantepli yöneticiler, "Bize Erdoğan'ı verin, Okan'ı alın" önerisi sundu. Teknik patron Eroğlu'nun ise Erdoğan'ı bırakmak istemediği öğrenildi.

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Kanatlarda forma giyen gurbetçi Erdoğan'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ifade eden Eroğlu'nun takas teklifine sıcak bakmadığı kaydedildi. İzmir ekibi Göztepe'den stoper Emre Can ve Osmanlıspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kiralamak için de temaslarını sürdürüyor. Altınordu, savunmaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Öte yandan bugün Antalya Belek'te kampa giren Altınordu, yarın ilk hazırlık maçında saat 18.00'de Sancaktepe Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.