Altınordu'yu penaltı yaktı

Keçiören Aktepe stadyumunda oynanan karşılaşmada ilk gol 21. dakikada Altınordu'lu Anıl Koç'tan geldi ancak Keçörengücü'nden cevap gecikmedi Samet Akaydın'ın golü dakika 28'te karşılaşmayı 1-1'e getirdi.
Maçın 51. dakikasında penaltıdan gelken golle Süleyman Olgun skoru 2-1'e getirdi.
ALTINORDU KAYIPLARI OYNUYOR
Bu arada, 45+1. dakikada konuk ekipten Anıl Koç, penaltı atışından yararlanamadı.
Maçın bu sonuçla bitmesinin ardından maç fazlasıyla Keçiörengücü 2.'liğe yükseldi, Altınordu ise maç fazlasıyla 15.'liğe yükseldi.