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Altınordu'yu penaltı yaktı

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü evinde Altınordu'yu 2-1 yendi.

| Haber Merkezi
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Keçiören Aktepe stadyumunda oynanan karşılaşmada ilk gol 21. dakikada Altınordu'lu Anıl Koç'tan geldi ancak Keçörengücü'nden cevap gecikmedi Samet Akaydın'ın golü dakika 28'te karşılaşmayı 1-1'e getirdi.

Maçın 51. dakikasında penaltıdan gelken golle Süleyman Olgun skoru 2-1'e getirdi.

ALTINORDU KAYIPLARI OYNUYOR

Bu arada, 45+1. dakikada konuk ekipten Anıl Koç, penaltı atışından yararlanamadı.

Maçın bu sonuçla bitmesinin ardından maç fazlasıyla Keçiörengücü 2.'liğe yükseldi, Altınordu ise maç fazlasıyla 15.'liğe yükseldi.

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