Alvaro Montero, Beşiktaş'ı takibe aldı

Liverpool'dan kiralık olarak renklerine kattığı Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine yeni kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş, bu doğrultuda listesini de oluşturmuştu.

Sezonun kalan maçlarında kalede Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ı kullanacak olan siyah-beyazlılar, yeni sezonda ise kaleye yeni bir takviye yapmak istiyor.

ADAYLARDAN BİRİ ALVARO MONTERO

Karius'un 2 sezon boyunca gösterdiği performanstan memnun kalmayan Kartal, bu kez kaleci transferinde işi ince eleyip sık dokuyor.

Bu doğrultuda kalabalık bir listesinin olduğu bilinen Beşiktaş'ta, adaylardan birinin de Deportes Tolima forması giyen Alvaro Montero olduğu öğrenildi.

INSTAGRAM'DA TAKİBE ALDI

Siyah-beyazlıların ilgilendiği bilinen 25 yaşındaki kaleci de aktif olarak kullandığı kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ın resmi adresini takibe alarak, Kartal'a sinyal verdi.

MİLLİ TAKIMDA GÖZDELER ARASINDA

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyor.

75 MAÇTA 63 GOL

2018 yılından bu yana Deportes Tolima forması giyen Montero, 75 karşılaşmada görev aldı. 25 yaşındaki kaleci bu maçlarda toplam 63 gol yerken, 33 mücadelede ise kalesinde gole izin vermedi.