Alvaro Morata'dan ayrılık itirafı

Geçen sezon başında Chelsea'ye transfer olan ancak beklentilerin altında kalan İspanyol forvet Alvaro Morata, bu yaz ayrılmayı düşündüğünü itiraf etti.

25 yaşındaki forvet, İspanyol basınına açıklamalarda bulunurken ''İspanya ve İtalya'da oynamayı düşündüm. Ama gerçeklerden her zaman kaçamazsınız. Geçen sene felaket geçti. Nerede olduğumun farkında değildim, mutsuzdum.'' diye konuştu.

Alvaro Morata, yeni sezonda 9 numaralı formayı değiştirip 29 numaralı formayı giymeyi tercih etmişti. Bu sezon 4 maça çıkan Morata, 1 gol kaydetti.