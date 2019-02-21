A.Madrid Juventus'u eli boş gönderdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da Juventus'u konuk etti. Taraftar desteğini de arkasına alan A.Madrid Juventus'u 2-0 mağlup etti.

GOLLER 2. YARI GELDİ

Atletico'ya galibiyeti getiren goller 78. dakikada Gimenez ve 83. dakikada Diego Godin'den geldi. Ayrıca Morata'nın 70. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

İki takım arasında Allianz Stadı'nda gerçekleşecek rövanş mücadelesi, 12 Mart'ta oynanacak.

SİMEONE İTALYAN TAKIMLARINA YENİLMİYOR

Juventus maçı ile İtalyan takımlarıyla 7. kez karşılaşan Diego Simeone, sahadan yine başı dik ayrıldı. Daha önce 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Simeone, Juve galibiyetiyle galibiyet sayısnı 5'e yükseltti ve yine mağlubiyet yüzü görmedi.