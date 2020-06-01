Amaral: Beşiktaşlılar beni seviyordu ama gönderildim

Beşiktaş taraftarlarının kendisini sevdiğini belirten Amaral, "Hiç yüksek maaşlar kazanmadım ancak Beşiktaş'ta 40 bin dolar ödediler, üstelik nakit verdiler. Lucescu beni beğenmedi ve takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Geriye baktığımda, Beşiktaş'ta daha uzun süre kalabilirdim. Taraftarlar beni seviyordu." dedi.

''LUCESCU BANA ISINAMADI''

Lucescu ile anlaşamadığını belirten eski oyuncu, "Fiorentina ekonomik olarak tepetaklak olduğunda bonservisimi elime aldım ve Beşiktaş'tan teklif geldi. İyi bir fırsat olduğunu düşündüm, ancak takımın geri kalanından biraz sonra çalışmalara başladım ve hoca bana ısınamadı. Başka bir oyuncu istedi. Bir kere 15 dakikada beni oyundan çıkardı ve iyi oynuyordum." diye konuştu.

Amaral, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ülkesine döndü ve Gremio forması giydi, ardından Katar, Polonya, Avustralya ve Endonezya maceraları da oldu.