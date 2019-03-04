Amed-Sakaryaspor maçı İngiliz basınında

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor karşılaşmasında çıkan olaylar tartışılmaya devam ediyor.

Mücadele başlamadan önce oyuncular arasında kavga çıkmış, hakem Ferhat Kestanlığı Amed Sportif Faaliyetler'den Muhlis İstemi ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na kırmızı kart göstermişti. Gergin geçen ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Amedli oyuncuların kendilerine jiletlerle saldırdığını ifade etmişti.

HABER İNGİLİZ BASININDA YER ALDI

Ardından maçı yayınlayan Tv264, olayın görüntülerini paylaşarak Amedli futbolcuların ellerinde jilet olduğunu açıklamıştı. Ancak Amedspor Kulübü, iddiaları yalanladı ve algı operasyonu yapıldığını açıkladı.

Amedsporlu futbolcu sahaya jilet ile çıktı - VİDEO HABER

Yaşanan bu olaylar İngiliz Daily Mirror'a da haber oldu. Mirror okuyucularına aktardığı haberde olayların gelişim sürecini ve iki tarafın iddialarını takipçilerine aktardı.

Yerel derbilerde gergin ortamların yaşandığını belirten Mirror, ancak bu yaşanların korkutucu olduğunu yazdı. İngiliz basını, Sakaryaspor cephesinin Amedli Mansur Çalar'ın yanında taşıdığı bir jiletle oyunculara zarar verdiği iddiasına da haberin detaylarında yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.