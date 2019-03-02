Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında olay çıktı

Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

Fatih Terim, Erzurumspor ile oynayacakları maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Terim, "Bizi durduramayacaklar. Kazanacağınıza inanıyorum" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Antalya deplasmanından dönerken kaza yaptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan arabayı kullanan şoförün alkollü olduğu tespit edildi.

Fikret Orman, "Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalacak gibi gözüküyor" diyerek Boşnak asıllı Sırp yıldızı takımda tutacaklarını söyledi. Karius'un durumu ise Fabri'ye bağlı.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan G.Saray yönetimi, Kasımpaşalı Tarkan ile Erzurumsporlu Taylan'ı listesine aldı.

Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Akyüz, "Anlatılanlara göre bu bir kaza değil" dedi.

Ankaragücü'nden açıklama: Bu bir kaza değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardıdan yaptığı açıklamada "Biz yukarıyı kovalayacağız. Beşiktaş'ın ismi zaten şampiyonlukta geçer." dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından polise taş atan bazı taraftarlara TOMA ile müdahale edildi.

1 G.Saray Babel ve Douglas'la anlaşmaya vardı Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona erecek olan Fulhamlı Babel ile Sivaslı Douglas'la anlaşmaya vardı.

2 IFAB: Türkiye'deki VAR uygulamasından memnun değiliz TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanlığına geri dönen Jaap Uilenberg, 'Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Türkiye'de VAR'ın olması gereken protokollerine uyulmadığından rahatsız' dedi.

3 Otobüse çarpan arabanın şoförü alkollü çıktı Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Antalya deplasmanından dönerken kaza yaptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan arabayı kullanan şoförün alkollü olduğu tespit edildi.

4 Beşiktaş, Kayseri'de kazanamadı Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geri düştü, 1 puanı ise Caner Erkin'in son dakika golüyle kurtardı.

5 Ankaragücü'nden açıklama: Bu bir kaza değil Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Akyüz, "Anlatılanlara göre bu bir kaza değil" dedi.

6 Fenerbahçe'den Sinan ve Gökhan atağı Fenerbahçe yönetimi, G.Saray'da istenmeyen adam ilan edilen Sinan Gümüş ile Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'yi gündemine aldı.

7 Fikret Orman: Yolları daha da erken ayırabiliriz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şenol Güneş gitmek isterse sezon sonunu beklemeden yolları ayırabiliriz" dedi. Eğer erken bir ayrılık olursa takımı lig bitimine kadar Guti'nin çalıştırması bekleniyor.

8 Fenerbahçe-Ç.Rizespor - CANLI SKOR Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ç.Rizespor'u ağırlıyor.

9 Fatih Terim: Bizi durduramayacaklar Fatih Terim, Erzurumspor ile oynayacakları maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Terim, "Bizi durduramayacaklar. Kazanacağınıza inanıyorum" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.