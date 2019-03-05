Amedspor ve Sakaryasporlu futbolcular PFDK'da

Amed-Sakaryaspor maçında çıkan olaylardan dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler açıklandı. Amed Sportif'ten Muhlis İstemi, Muhammed Ali Özdemir ve Mansur Çalar, Sakaryaspor'dan ise Serkan Odabaşoğlu PDFK'lık oldu.

4 FUTBOLCU DA SALDIRI MADDESİNDEN PFDK'LIK

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 4 futbolcu da 44. madde kapsamında ceza alacak. TFF Disiplin Talimatlarına göre 44. madde "saldırı" başlığı altında değerlendiriliyor. Bu bağlamda 4 futbolcu da 5 ile 10 maç arasında ceza alacak.

AMEDLİ MANSUR ÇALAR JİLETLE SALDIRDI

Hafta sonu oynanan Amed Sportif-Sakaryaspor mücadelesinde Amedli Mansur Çalar rakiplerine elindeki jiletle saldırmıştı. Ancak Amed Sportif bu iddiaları yalanlayarak Mansur Çalar'ın elinde jilet olmadığını iddia etmişti.

Amedsporlu futbolcu sahaya jilet ile çıktı - İZLE

İşte yapılan açıklama:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MUHLİS İSTEMİ'nin aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MANSUR ÇALAR'ın aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SERKAN ODABAŞOĞLU'nun 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."