Amedspor'a icra takibi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 33 bin kapasiteli Diyarbakır Stadyumu'nda maçlarını oynayan Amed Sportif Faaliyetler, 240 bin lira kira bedelini ödemediği için icra işlemleri başlatıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan icra takibinde, takımın gelirlerine el konuldu.

Konuyla ilgili Amed Sportif Faaliyetle'inden yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Stadı’nda oynadığımız maçların kira bedeli için ödeme yapılmadığı gerekçesiyle Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce kulübümüze icra gönderilerek kulüp gelirlerine el konulmuştur. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu davranışıyla Fenerbahçe’den sonra bünyesinde en çok lisanslı sporcu bulunduran ve yaptığı çalışmalar ile kentimizde yaşayan binlerce genci spora yönlendirmeyi başaran Amedspor’a yardımcı olup, yükünü hafifletmek yerine gönderdiği icra ile kulübümüze çok zor durumda bırakmıştır. Kulübümüzün de birçok spor kulübü gibi maalesef ödeme yapmakta zorlandığı bir gerçektir. Ancak bilinsin ki, Amedspor olarak geçmişte olduğu gibi er ya da geç ödemenin yapılacağını belirtiyoruz" denildi.