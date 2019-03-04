Amedspor'dan açıklama: Elinde jilet yoktu

Geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçmişti.

Olay şöyle gelişti; futbolcuların maç öncesı ısınma hareketleri yaptıkları sırada bilinmeyen nedenle iki takım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Stadyumda görevli polisler, kavgayı sonlandırırken, maçın hakemi Ferhat Kestanlığı kavgaya karışan Amed Sportif Faaliyetler'den Muhlis İstemi ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na kırmızı kart gösterdi. Gerginliğin bitmesiyle karşılaşma başladı. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

SAKARYALI FUTBOLCU: JİLETLE SALDIRDILAR

Mücadeledenin ardında Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi, sosyal medya hesabından yaşanan olaylara tepki gösterdi. Futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler'in kendilerine jiletle saldırdıklarını söyledi.

Ardından mücadeleyi yayınlayan yayıncı kuruluş, medyaya görüntüleri servis ederek Amedli futbolcuların ellerinde jilet olduğunu açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişme üzerine resmi siteden bir açıklama yapan Amedspor Kulübü, iddiaları yalanladı.

İşte yapılan açıklama:

Bilindiği üzere dün oynadığımız Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü’nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hareket sporcu ve taraftarlarımızı tahrik etmiştir. Adı geçen sporcu bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübemize giderek yine yaptığı el kol hareketlerine devam etti. Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir.

Sporcunun yaptığı bu hareketler maçın sporcular arasında gergin geçmesine zemin hazırlamıştır. Yine rakip takım ve takımın yayıncı kuruluşu Tv264, sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde jilet olduğu ve jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde algı operasyonu başlatmışlardır.

Amedsporlu futbolcu sahaya jilet ile çıktı - İZLE

Tv264’ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimini verilmiştir. Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir.

Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı’nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyada yayınlanmış durumdadır.

Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır.

Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız.

Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü