Amedsporlu futbolcunun jiletli saldırı anları

Türkiye Futbol Federasyonu 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor maçında iki takımın futbolcularının kavga etmesi üzerine mücadelenin hakemi Ferhan Kestanlıoğlu, iki takımdan 2 futbolcuya kırmızı kart göstererek oyun dışı bırakmıştı.

Amedsporlu futbolcu sahaya jilet ile çıktı - VİDEO

Maçtaki olayların görüntüleri ortgaya çıkarken Diyarbakır ekibinin futbolcusu Mansur Çalar'ın jilet ile Sakaryalı futbolculara saldırma görüntüleri yayınlandı.dı.

MAÇ BAŞLAMADAN RAKİBİNİN KALÇASINA BATIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Amedspor'un 72 numaralı futbolcusu Mansur Çağlar'ın elindeki cismi Sakaryaspor kaptanı Ferhat Yazgan'ın kalçasına batırdığı gözüküyor.

JİLET İLE SALDIRDI

TFF 2. Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olan Sakaryaspor'da kaptan Ferhat Yazgan, Hacı Ömer Doğru, Dilaver Güçlü ve Tevfik Köse, kolları ve boyun bölgelerinden jiletle yaralandı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıkıp rakip takım futbolcularını yaralaması üzerine Sakaryasporlu futbolcular, maç sonrası Mansur Çalar'dan şikayetçi oldu.

Maçtan sonra skandalın boyutu paylaşılan fotoğraflarla gözler önüne serilirken, sağlık raporu alan Sakaryasporlu dört futbolcu daha sonra polis merkezine giderek avukatları eşliğinde ifade verdi.Futbolcular, başta jiletle yaralama olayını gerçekleştiren Mahsur Çağlar olmak üzere Amedsporlu bazı diğer futbolcular ile maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'ndan şikayetçi oldu.