Amedsporlu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcu, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru, polis merkezindeki ifadesinde, "Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi, küfrederek hakarette bulundu. Elindeki sivri bir cismi yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı." beyanında bulundu.

Ferhat Yazgan da "Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek, 'Hepinizi çizeceğim.' dedi." diyerek şikayetçi oldu.

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