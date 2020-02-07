Amedsporlu Mansur Çalar'a 7 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup’ta Amedspor, Hekimoğlu Trabzonspor arasındaki maçın son anlarında saha bir anda karışmış ve kırmızı kartlar havada uçuşmuştu.

Geçen sezon Sakaryasporlu futbolculara saha içinde jiletle saldırdığı için futboldan ömür boyu men cezası alan sonrasında ise cezası 20 maça indirilen Amedsporlu Mansur Çalar, bu kez de Hekimoğlu Trabzonspor futbolcusu Talha Yazgan’a tırnaklarıyla saldırmıştı.

Yazgan, ayrıca Mansur Çalar'ın kendisine küfür de ettiğini de belirtmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaşanan bu olaylarla ilgili olarak Mansur Çalar'a 7 maç ceza verdi.

Mansur Çalar bu kez de tırnaklarıyla saldırdı haberi



