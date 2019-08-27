Ameliyat edilen El Kabir 3 ay yok

Çaykur Rizespor'un deneyimli futbolcusu El Kabir, Sivasspor maçında sakatlanmıştı. Fibula kemiği kırılan ve bağ yaralanması yaşayan oyuncu bugün ameliyat edildi.

BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

Rizespor futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"Sivasspor maçında sakatlanan oyuncumuz Mostapha El Kabir, ameliyat oldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından yapılan fibula distal kırığı ve bağ yaralanması ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı. Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi."

