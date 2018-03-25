Amerikalılar, Avrupalıları yendi

2018 Dünya Kupası heyecanı yaklaşıyor. Milli Takımlar arasında da Dünya Kupası'na katılacak takımlar kendilerini test etme şansı buldu. Ancak bu arada oynanan maçlardaki sonuçlar özellikle Amerika ve Avrupa takımları için dikkat çekici oldu.

Cuma ve Cumartesi oynanan maçlarda Amerika takımları, 2018 Dünya Kupası'na katılacak 3 ve turnuva biletini alamayan 2 olmak üzere Avrupa ekipleriyle yaptığı maçı da kazandı. En dikkaç çekici maç Paris'te oynandı. Fransa, ilk 26 dakikada 2-0 öne geçtiği maçta Kolombiya'ya 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

Peru, Miami'de oynanan maçta Hırvatistan'ı 2-0 yendi. Andre Carrillo ve Edison Flores, Peru'nun sayılarını kaydetti, Euro 2016'nın güçlü ekiplerinden Hırvatistan'ı sahadan eli boş gönderdi. Bu yaz Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefleyen Neymar'sız Brezilya ise ev sahibi Rusya karşısında net bir skorla sahadan ayrıldı. Tite'nin ekibi Rusya'dan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken; goller Miranda, Coutinho ve Paulinho'dan geldi.

Euro 2016'daki sonuçların ardından Dünya Kupası vizesi de alan İzlanda ise Mexico karşısında yokları oynadı. Ev sahibi ekip, hirving Lozano, Andres Guardado ve Marco Fabian'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Dünya Kupası'nda boy gösterecek diğer Amerika ekipleri Kosta Rika, Rusya'da olmayacak İskoçya'yı deplesmanda 1-0; bir başka finaller bileti alan Uruguay ise turnuvayı evinden seyredecek Çek Cumhuriyeti'ni yine deplasmanda 2-0 yendi.

Arjantin ise Manchester'da, Sergio Aguero ile Lionel Messi'siz maçta 60 yıl sonra Dünya Kupası'nda olmayacak İtalya'yı 2-0 yendi. Jorge Sampaoli'nin ekibi, Ever Banega ve Manuel Lanzini'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

AMERİKA VE AVRUPA TAKIMLARI ARASINDAKİ MAÇLARDAKİ SONUÇLAR:

Fransa 2-3 Kolombiya

Peru 2-0 Hırvatistan

Rusya 0-3 Brezilya

Meksika 3-0 İzlanda

İtalya 0-2 Arjantin

İskoçya 0-1 Kosta Rika

Çek Cumhuriyeti 0-2 Uruguay