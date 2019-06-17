Amerikalılar yüzünden 30 yıl sonra Roma'dan ayrıldı

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın "bayrak" adamı Francesco Totti, 30 yıllık Roma macerasına son verdi.

Efsane futbolcu bu kararını yaptığı basın toplantısı ile duyurdu. Totti, açıklamalarında çarpıcı ifadelere de kullandı.

AMERİKALILAR EFSANELERİ ROMA'DAN KOPARDI

Totti'nin açıklamaları şu şekilde:

"8 yıldır, Amerikalılar geldiğinden beri tüm Roma efsanelerini Roma'dan kopardılar. Bir şey istiyorlarsa yapmayı başarıyorlar. Herkes onların bana futbolu bıraktırdığını biliyor. 6 yıllık kontrat imzaladım ama işin içine girince her şeyin farklı olduğunu gördüm.

Ayrılık kararı almamın birçok sebebi var. Hiçbir zaman işlere dahil olmama izin vermediler. 2 yıldır görev yapıyorum ancak en fazla 10 toplantıya çağırılmışımdır. Her zaman son dakika haber verildi. Her zaman dışarıda tutmaya çalıştılar."