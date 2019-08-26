Amerika'ya transfer olan Ece'den harika gol

Kadın futbolu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişiyor.

Karadeniz Ereğli'nin yetiştirdiği Ece Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde ABD Kolej Ligi ekibi Old Dominion Üniversitesi'nin kadın futbol takımına transfer olmuştu.

İlk maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, attığı muazzam golle izleyenleri büyüledi.

İşte o güzel gol:

Amerika'ya transfer olan Ece'den süper gol - İZLE

Yaşantısı hakkında açıklamalarda bulunan Türkoğlu: "Üniversite eğitimimi de futbol takımında bulunduğum Old Dominion Üniversitesi’nde tam burslu olarak sürdüreceğim. 4 aylık temel bir İngilizce ve Matematik eğitimi alacağım. Sonrasında ise matematik ve bilim üzerine yoğunlaşmak istiyorum" dedi.

Genç futbolcu, "Ülke olarak kadın futbolunda ileri seviyelerde olmalıyız. 'Futbol mu oynuyorsun? Erkeklerin oynadığından mı oynuyorsun?' gibi sorular artık sorulmamalı. Futboldan bahsederken insanların aklına ilk olarak bunun bir erkek oyunu olduğu gelmemeli. Bu herkesin oyunu" şeklinde konuştu.