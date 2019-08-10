Amiens, Mirin'i kiralamak istiyor

Stoper hattını Victor Ruiz hamlesiyle güçlendiren Beşiktaş için Fransa'dan transfer iddiası geldi.

FRANSIZ BASINI KISA SÜREDE BİTECEK DEDİ

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekiplerinden Amiens, savunma bölgesini Beşiktaş'tan Nicolas Isimat-Mirin ile güçlendirmeyi hedefliyor:

Habere göre, son olarak Gael Kakuta'yı kadrosuna katan ve hücum hattını zenginleştiren Amiens, kiralamak istediği Isimat-Mirin'i kısa süre içinde renklerine bağlamayı umuyor.

2019'un ocak ayında 350 bin euro karşılığında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a transfer olan 27 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon siyah-beyazlı formayı 14 kez giydi.