Mesut isterse, Amine Türkiye'ye gelmeye hazır

Arsenal'de bu sezon 8 maçta sadece 1 kez forma giyen ve son 2 haftadır kadroya bile alınmayan Mesut Özil takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibinde mutsuz olan yıldız futbolcu, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. 32 yaşındaki futbolcuyu isteyen kulüplerin başında ise Fenerbahçe geliyor.

Yıllardır Mesut'un peşinde olan sarı-lacivertliler, ilk kez bu kadar somut bir adım atmaya hazırlanıyor. Sportif direktör Comolli'yi İngiltere'ye gönderecek olan yönetim, oyuncudan gelecek cevaba göre hareket edecek.

AMİNE GÜLŞE GELMEK İSTİYOR

Kanarya'yı umutlandıran haber ise tecrübeli futbolcunun eşi Amine Gülşe'den geldi.

Çiftin İngiltere'de uğradığı saldırının ardından Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak bu transferde ne büyük sorunun Mesut'un yüksek maaşı olduğu belirtildi.

YILLIK ÜCRETİ 14 MİLYON EURO

Vergi kesintileri sonrası 1 yıllık net geliri 14 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun maaşının hangi şekilde ödeneceği merak konusu.

Mesut, 2010 yılında Alman spor dergisi Kicker’e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti.