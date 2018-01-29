Aminu: Galatasaray'a hayır denilmez

Gomis-Eren ikilisine alternatif arayan sarı-kırmızılılar Osmanlıspor'la Umar Aminu'nun transferi için görüştü.

İki kanatta ve forvette görev yapabilen Aminu için kulübü 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferini gündemine getirdiği 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız konuştu.

"POTANSİYELİMİ BİLİYORUM"

Aminu, "Transfer iddialarını ben de duydum ama resmi bir gelişme yok. Elbette teklif gelirse değerlendiririm. Galatasaray gibi büyük bir kulübe hiçbir futbolcu 'Hayır' demez. Kendime güveniyorum ve potansiyelimi biliyorum. Eski takım arkadaşım Ndiaye gibi bir gelişim gösterebilirim. Büyük takımda oynamaya hazırım" dedi.