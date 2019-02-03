Ampute Futbol Milli Takımı kaptanının acı günü

Ampute Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran Kaptan Osman Çakmak'ın acılarla dolu hayat hikayesine bir üzücü olay daha eklendi...

Osman Çakmak, Şırnak – Şenova’da yol emniyeti görevini icra ettiği sırada mayına basar. Artık hayat Osman Çakmak için eskisi gibi olmayacaktr.

NE OLUR BACAĞIMI KESMEYİN

Hastanede gözünü açar açmaz ilk sözü, “Ne olur bacağımı kesmeyin, ben futbol oynamak istiyorum” oldu. Ancak doktorlar ve komutanları bu kararı Osman adına çoktan almışlardı bile…

Kaderin cilvesidir ki, ailesi için futboldan vazgeçen Osman Çakmak, bacağından vazgeçtiğinde futbola kavuştu. Bacağını kaybetmesi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la geçirdiği birkaç dakika ona bambaşka bir kapı açtı.

BÜYÜKANIT 'VATAN GÖREVİNİ MİLLİ TAKIM'DA DEVAM ET' DEDİ

Osman Çakmak’ın yattığı rehabilitasyon merkezine gelen Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, gazilerle sohbet ediyordu. Osman koltuk değnekleriyle öne çıktı, "Komutanım ben iyileştim, lütfen yardımcı olun. Bölgeye gitmek istiyorum" dedi. Komutanın gözleri buğulandı, elini omzuna koydu ve "Vatan görevi illa vuruşarak olmaz oğlum. Vatan için mücadeleye devam etmek istiyorsan, futbol oyna, ay yıldızlı formayı o şekilde taşı." dedi. O gün bugündür; Osman Çakmak, başarıdan başarıya koşan Ampute Milli Takımımızın kaptanlık pazu bandını taşıyor.

Çakmak'ın acı dolu hayatına dün bir olay daha eklendi.

Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın acı günü ViDEO

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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde yaşanan olayda, Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak'tan (84) bir süre haber alınamadı.

Köydeki komşuları Ömer Keskin, yaşadıkları iki katlı evin kapısının açılmaması üzerine cep telefonuyla çifte ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine evin mutfağının penceresinden içeriye girdi. Keskin, yaşlı çifti yerde hareketsiz halde buldu.

ANNESİ SULTAN ÇAKMAK KURTARILAMADI

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakmak çiftini Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABA ÇAKMAK'IN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İlk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan Ömer Çakmak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evde yapılan ilk incelemede çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı.