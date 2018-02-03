Ampute Milli Takımı, İtalya'da şampiyon oldu

İtalya'nın Fano kentinde düzenlenen Ampute Futbol Fano Cup Turnuvasını'nda Türkiye, birinci oldu.
RAKİPLERE 5 ATTIK
Fano Belediyesinin festivali dahilinde düzenlenen turnuvaya Avrupa şampiyonu unvanıyla katılan milliler, rakipleri Fransa ve İtalya'yı 5-0'lık skorlarla yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Fransa karşısında milli takımın gollerini Serkan Dereli, Ömer Güleryüz, Fatih Şentürk ve Kemal Güleş (2) kaydetti. İtalya karşısında ise Ömer Güleryüz (4) ile Kemal Güleş ağları sarstı.
ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN
Galibiyetin ardından duygularını dile getiren kaptan Osman Çakmak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türk halkına söz verdik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tüm kupaları toplamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Milli futbolcular şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.