Ampute Milli Takımı umreden döndü

Elde edilen Avrupa şampiyonluğu sonrası Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği tarafından umre seyahatiyle ödüllendirilen milli takım sporcuları ve eşleri, kutsal topraklarda bir hafta geçirdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu da umre sırasında Mekke'de kaydedilen görüntüleri basınla paylaştı.

Ampute Milli Takımı futbolcusu ve 2024 Avrupa Şampiyonası Spor Elçisi olan Barış Telli, Kabe ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, ekim ayında Meksika'da düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı kazanmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığını da inşallah ülkemiz kazanır. Burada inşallah dualarımız kabul olur. Afrin'deki Mehmetçik'e de selam gönderiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önce Türk halkına, sonrasında engellilere çok imkan sağladı. Bizlere verdikleri desteklerden dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a dualar ettik. Allah onların yardımcısı olsun."

HUZURLU OLDUK

Ampute Milli Takımı oyuncularından Osman Çakmak ise takım olarak Afrin'de bulunan askerlere her gün dua ettiklerini vurgulayarak, "Avrupa şampiyonu olup, ülkemizi sevince boğduğumuz için çok huzurluyduk. Bir şey daha var. Burası Allah'ın evi. Kabe'ye geldikten sonra daha huzurlu olduk. Allah devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan askerlere Allah yardım etsin." ifadelerini kullandı.