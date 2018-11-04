Ampute Milli Takımımız finalde

Meksika'da süren Ampute Futbol Dünya Kupası'nda, grup maçlarını namağlup tamamlayan Milli Takımımız, son dünya şampiyonu Rusya'yı da 5-1 yenerek yarı finale yükselmişti.

Bu sabaha karşı oynanan yarı final maçında Meksika ile karşılaşan milliler, 4-0'lık galibiyetin ardından finale yükseldi. Ampute Futbol Milli Takımımız final maçında Angola ile karşılaşacak.

SIRADA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Geçen yıl ülkemizde düzenlenen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak tarih yazan Milli Takımımız, Angola'yı da yenerek yeniden tarih yazmanın peşinde.