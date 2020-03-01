Ampute Milli Takımı'ndan Mehmetçik'e ziyaret

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu yaralanan kahraman Mehmetçiklerimizi, tedavi gördükleri Hatay ve Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NDAN ANLAMLI ZİYARET

Çakmak ve beraberindekiler, Reyhanlı ilçesindeki komando birliğinde askerlerle bir araya geldi.

Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılara beraberindekilerle ziyarette bulunan Çakmak, Mehmetçiklere milli takım forması hediye etti.

Çakmak, AA muhabirine, 1997 yılında Şırnak'ta gazi olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi görürken gazilerin ziyarete geldiklerini belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"BEN DE VATAN İÇİN BİR AYAK FEDA ETTİM"

"Yakınlarım, mesai arkadaşlarım, herkes ziyarete gelmişti ancak en anlamlısı gazilerin ziyaretiydi. Ben de vatan için bir ayak feda ettim. Canını feda eden aziz şehitlerimiz var. İki kolunu, iki ayağını kaybeden gazilerimiz var. Bu ülke için gazi de şehit de olacağız. Bizler de evlat büyütüyoruz. Evlatlarımız da feda olsun."





"BİZ BÜYÜK BİR DEVLETİZ"

Çakmak, devletin gazileri sahiplendiğini dile getirerek, "Devletimin tüm imkanlarından faydalanıyorum. Biz büyük bir devletiz. Biz de hemen buraya gelerek gazilerimizi ziyaret ettik. Annelerinin, babalarının ellerini öptük." ifadelerini kullandı.

Kaleci antrenörü Fatih Karakuş da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Gazilerle beraber oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Karakuş, "Onlara az bir şey de olsa mutluluk katabildiysek ne mutlu bize." dedi.