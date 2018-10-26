Ampute Milli Takımı'nın Dünya Kupası fikstürü

Ampute futbolda Dünya Kupası heyecanı Meksika'da yaşanacak.



San Juan de Los Lagos kentinde düzenlenecek şampiyonada 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. Avrupa şampiyonu olarak gönülleri fetheden Ampute Milli Takımı, Meksika'da yeni bir tarih yazmaya çalışacak. Türkiye, F Grubu'nda ABD, Kenya ve Liberya ile karşılaşacak. Millliler, ilk maçını 29 Ekim'de TSİ 01.00'de Kenya ile yapacak.



Kupada final maçı 4 Kasım Pazar günü oynanacak.



2014 yılında yine Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Rusya şampiyon olurken, Türkiye üçücülüğü elde etmişti.



Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:



29 Ekim Pazartesi:



01.00 Türkiye-Kenya



30 Ekim Salı:



03.00 Türkiye-Liberya



31 Ekim Çarşamba:



02.00 Türkiye-ABD