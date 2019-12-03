Amrabat: Kardeşime en uygun takım Napoli'ydi

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'da oynayan Galatasaray'ın eski oyuncularından Nordin Amrabat, kardeşi Sofyan Amrabat ile ilgili röportajında sarı-kırmızılı ekiple yaptığı Napoli ziyaretine de değindi.

Galatasaray ile Napoli'de oynadığı maçı unutamadığını kaydeden Amrabat, "Napoli ile 2013 yılında Galatasaray'dayken hazırlık maçı oynadım. Çok eğlenceli ve güzel bir gündü, dün gibi hatırlıyorum. Taraftarlar Sneijder ve Drogba'yı görmek için otele gelmişlerdi." dedi.

"EN İYİSİ MAZZARİ'YDİ"

Kariyerindeki en beğendiği hocanın Watford'da birlikte çalıştığı Mazzari olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Mazzari, Prandelli ve Mancini gibi İtalyan hocalarla çalıştım. Hepsi iyiydi ancak en iyisi Mazzari'ydi. Kimse onun gibi değil. Her şeyi açıklardı. Ne yapacaksın, 3-5-2'de nasıl hareket edeceksin. Her detaya dikkat çekerdi. Gelişmemi sağladı, ona minnettarım." ifadelerini kullandı.

Napoli'nin şu anda Verona forması giyen kardeşini istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kardeşimin menajeri ile konuştum ve bazı takımların onunla ilgilendiğini söyledi. Aralarında Napoli de var. Birkaç İtalyan ve İngiliz takımı da onu istiyor. Onun geleceği ile ilgili konuşmak benim işim değil. Bir menajeri var ve şu anda Verona'daki işine odaklanmış durumda." diye konuştu.

"BEN KARDEŞİMDEN DAHA ÜNLÜYÜM"

Henüz gol atamayan Sofyan Amrabat ile ilgili görüşleri sorulan ağabey Amrabat, "Ben kardeşimden daha ünlüyüm ama şu anda iyi bir iş çıkarıyor. Her maçını izledim iyi bir kardeş olarak ve geliştiğini gördüm. Belki daha fazla gol atabilirdi ama onun pozisyonunda Busquets ve Casemiro gibi oyuncular oynuyor. Daha 23 yaşında ve gelişebilir." mesajını yolladı.

Kardeşini Napoli'de hayal ettiğini belirten Nordin Amrabat, "Watford'da oynarken Behrami kardeşimin videolarını izliyordu ve bana onun Serie A için çok iyi bir oyuncu olacağını söyledi. Napoli'nin onun için kusursuz bir oyuncu olabileceğini söyledim. Eski takım arkadaşlarımın söylediklerine göre, onun stili Napoli'ye çok uygun. İnsanlar onun sahadaki duruşunu çok beğeniyor." diyerek sözlerini noktaladı.