Amrabat: VAR saçmalıktır

Dünya Kupası'nda İspanya ile 2-2 berabere kalan Fas'ta yıldız oyuncu Nordin Amrabat, maçın ardından kameralar üzerinden VAR'a tepki gösterdi.

Video yardımcı hakem sistemiyle Iago Aspas'ın golünü geçerli sayılması ve mücadelenin 2-2 sonuçlanması sebebiyle Nordin Amrabat tepki gösterdi. Son düdüğün çalınmasının ardından kendisine doğru yönelen kameraya elleriyle VAR işareti yapan Ambarabat, "VAR saçmalıktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yapılan orta sonrasında Aspas ön direğe hareketlendi ve topukla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın yardımcı hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı ve orta hakem de ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Ardından video yardımcı hakem sistemi beklenmeye başlandı. Hakem, televizyonda pozisyonu izledi ve golün nizami olduğuna karar vererek gol kararını verdi.