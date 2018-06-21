Amrabat'tan hakeme Ronaldo tepkisi

Portekiz'in Fas'ı 1-0 yendiği 2018 Dünya Kupası B Grubu maçının devre arasında yaşanandığı iddia edilen olaya Nordin Amrabat isyan etti.

Bir dönem Süper Lig'de Kayserispor ve Galatasaray formalarını da giyen Amrabat, "Onun (hakem) daha önce nasıl birisi olduğunu bilmiyorum ama Cristiano Ronaldo'dan çok etkilenmişe benziyor. Pepe'den duyduğuma göre ilk yarı sonunda onun formasını istemiş. Biz burada ne konuşuyoruz? Dünya Kupası'ndayız. Burası sirk değil." dedi.

Portekiz kanadından bu açıklamalarda söylenenlerin doğru olup olmadığına dair bir açıklama gelmedi. Fas, B Grubu'nda 2 maç sonunda puan alamadı ve son 16 turuna kalma şansını yitirdi.