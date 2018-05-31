Anadolu Efes 3. maçta TOFAŞ'ı devirdi

Geçtiğimiz sezon Negredo ve Love'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, gelecek yıl için forvet bölgesinde değişime gidiyor. Gündemde4 isim var.

Geçtiğimiz günlerde Arsene Wenger ile buluşan Fatih Terim, bazı futbolcular hakkında tecrübeli teknik adamdan bilgi aldı.

Real Madrid maçında yaptığı hatalarla saç baş yolduran Liverpool kalecisi Karius'un ölüm tehditleri aldığı, bunun üzerine Alman kalecinin 100'e yakın koruma tuttuğu öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ozan Tufan'ın gelişmesi için çok şey anlattık ama anlamıyor" dedi.

Kuveytli Vaiz Mübarek El-Bathali, Salah'ın oruç tutmadığı için Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlandığını iddia etti.

1 En çok kazanan hakem Ali Palabıyık oldu Futbolda 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından Türkiye'de görev yapan hakemlerin kazancı da belli oldu. Zirvede 425 bin TL'lik gelirle Ali Palabıyık yer aldı.

2 İranlı kadınlar tribünlerde Kendi ülkelerinde maç izlemeleri yasak olan İranlı kadın futbolseverler, A Milli Takımımız ile İran arasında oynanan hazırlık mücadelesinde tribünlerdeki yerlerini aldılar.

3 Göztepe Sabri ve Selçuk'la yollarını ayırdı Göztepe yönetimi, Bayram Bektaş'ın isteği üzerine Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesini feshetti. İzmir ekibi ayrıca sözleşmesi biten Selçuk Şahin'le de yola devam etmeme kararı aldı.

4 Mustafa Cengiz yeniden Galatasaray başkanı oldu Olağan genel kurulda 2525 oy alan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

5 Ramos: Salah'ı sakatladığım için suçluluk duymuyorum Real Madrid-Liverpool maçında Salah'ın sakatlanmasına neden olan Ramos, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Arda Turan'ın cezasının gerekçeli kararı Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın yardımcı hakemi itmesini saldırı olarak değil, fiili müdahale olarak değerlendirdi ve cezasında 6 maç indirime gitti.

7 Emre Mor Galatasaray'a haber yolladı B.Dortmund'un ardından Celta Vigo'da da tutunamayan Emre Mor, kendisini ilk kez A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim'le yeniden çalışmak için Galatasaray'a transfer olmak istiyor.

8 Löw'ün Dünya Kupası yasakları 2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, oyuncularına turnuva boyunca alkol, sosyal medya ve cinselliği yasakladı.

9 A Milli Takım'da Cenk Tosun'un golleri A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda yer alacak olan İran Milli Takımı'nı hazırlık maçında Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti.