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Anadolu Efes 3. maçta TOFAŞ'ı devirdi

TOFAŞ'ı ağırlayan Anadolu Efes, play-off yarı final serisi üçüncü maçını 94-88 kazandı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk iki maçını kaybeden Anadolu Efes, evinde konuk ettiği TOFAŞ'ı 94-88 yendi.

SERİ 2-1'E GELDİ

Eşleşmenin ilk iki maçında deplasmanda kaybeden lacivert-beyazlı ekip, bu galibiyetle seride durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, mücadelenin 6. dakikasını 17-11 üstün geçti. Lacivert-beyazlılar, TOFAŞ karşısında ilk periyodu 24-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Brown'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, periyodun ilk bölümünde üst üste top kayıpları yapsa da 15. dakikayı 34-26 önde geçti. Doğuş Balbay'ın hücum ribauntlarıyla TOFAŞ üzerinde baskısını artıran lacivert-beyazlılar, 19. dakikada farkı 12 sayıya (44-32) çıkardı. Anadolu Efes, soyunma odasına da 48-37 üstün girdi.

EFES 2. YARIDA DA ÜSTÜN OYNADI

İkinci yarıya sert savunmayla başlayan TOFAŞ, 24. dakikada farkı 2'ye indirdi: 49-47. Üç sayı çizgisinin gerisinden Simon ve Brown'la, orta mesafeden ise McCollum'la basketler bulan Anadolu Efes, 29. dakikada farkı yeniden çift hanelere (62-51) çıkardı. Lacivert-beyazlılar, üçüncü periyodu da 65-56 önde tamamladı.

Son çeyreğe McCollum'un liderliğinde etkili başlayan Anadolu Efes, 35. dakikayı 79-72 üstün geçti. TOFAŞ, son bölümde Crocker'la peş peşe sayılar bulsa da skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 94-88 kazandı.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmede, serinin dördüncü maçı, 2 Haziran Cumartesi günü saat 18.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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