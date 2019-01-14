Anadolu Efes Afyon'u farklı yeni

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 97-78 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde etti. Afyonkarahisar temsilcisi ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı. Müsabakaya Motum ve Larkin'in sayılarıyla 12-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 18-6 üstün geçti. İki takım da pota altından basketler bulurken, lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Motum'un pota altından bulduğu sayılarla başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada farkı 19 sayıya (35-16) taşıdı. Afyon Belediyespor, Calloway ve Cevher Özer'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı azaltsa da lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 51-38 önde gitti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 97-78 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde etti. Afyonkarahisar temsilcisi ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı. Müsabakaya Motum ve Larkin'in sayılarıyla 12-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 18-6 üstün geçti. İki takım da pota altından basketler bulurken, lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Motum'un pota altından bulduğu sayılarla başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada farkı 19 sayıya (35-16) taşıdı. Afyon Belediyespor, Calloway ve Cevher Özer'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı azaltsa da lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 51-38 önde gitti.