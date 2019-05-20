Anadolu Efes Avrupa ikincisi oldu

THY Euroleague'de sezona damga vuran Türk ekipleri arasında Anadolu Efes finale kadar geldi ancak nefesi yetmedi. Final Four finalinde CSKA Moskova'ya 83-91 yenilen temsilcimiz, tarihinde ilk kez THY Eurolague şampiyonu olma şansını kaçırarak sezonu Avrupa ikincisi oldu.

EFES MAÇI BIRAKMADI

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Rus ekibi CSKA Moskova olurken ilk çeyreği de 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan temsilcimiz Anadolu Efes farkı 2 sayıya düşürerek devre arasına 42-44 geride girdi. 3. çeyrekte öne de geçmeyi başaran Anadolu Efes çeyreğin sonunda üstünlüğünü koruyamadı ve 62-68'le son çeyreğe girildi.

Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyreğin ilk bölümünde temsilcimiz farkın artmasına izin vermezken, çeyreğin sonunda oyunda üstünlüğü eline alan CSKA Moskova farkı korudu ve maçı 83-91 kazanarak THY Euroleague'de şampiyon oldu.

FİNALDE CSKA TECRÜBESİ

CSKA Moskova THY Euroleague'de 8. şampiyonluğunu elde etti. Final Four'un MVP ödülü, 20 sayı, 5 ribaund, 1 asistle oynayan Will Clyburn seçildi.