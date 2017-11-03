Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde 5 maçtır kayıp

Bu sonuçla Anadolu Efes organizasyonda 5. maçını da yitirdi. Unicaja Malaga ise 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Unicaja Malaga, dış atışlardan Salin ve Brooks, pota altından da Shermadini'nin kaydettiği sayılarla ilk 5 dakikayı 16-9 önde geçti. Simon, Stimac ve Adams ile farkı azaltmaya çalışan Anadolu Efes'e McCallum, Waczynski ve Augustine'in sayılarıyla cevap veren Unicaja Malaga, ilk çeyreği 25-19 üstün bitirdi.

Anadolu Efes; Ledo, Adams ve Stimac'ın kazandırdığı sayılarla 16. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 30-28. Ardından oyunda yeniden dengeyi kuran konuk takım Augustine ve Salin ile etkili olurken, Anadolu Efes ise Stimac, Dunston ve Simon ile skor üretti ve karşılaşmanın ilk yarısı 35-35 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

İkinci yarının başında Doğuş Balbay, McCollum ve Stimac ile 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 23. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 42-35. Ardından Augustine, Milosavljevic ve Nedovic ile basketler bulan Unicaja Malaga, 24. dakikada skora denge getirdi: 42-42. Kalan bölümde özellikle Avustralyalı oyuncusu Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, final periyoduna 59-53 önde girdi.

Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında etkili olan Unicaja Malaga, Suarez, McCallum ve Nedovic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste attığı basketlerle 35. dakikada öne geçti: 64-66. Lacivert-beyazlılar, Dunston ve Motum'un sayılarıyla oyunda kalmaya çalışsa da Augustine ve Nedovic ile kritik sayılar bulan Unicaja Malaga, karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 74 - Unicaja Malaga: 79

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: McCollum 4, Ledo 5, Birkan Batuk, Dunston 8, Stimac 17, Simon 12, Adams 10, Muric, Motum 16, Doğuş Balbay 2

Unicaja Malaga: McCallum 13, Milosavljevic 2, Salin 9, Brooks 3, Shermadini 13, Nedovic 13, Waczynski 7, Augustine 11, Suarez 6, Diaz 2, Musli

1. Periyot: 19-25

Devre: 35-35

3. Periyot: 59-53