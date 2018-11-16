Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u yendi

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Yunan temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

İLK PERİYOT

Müsabakaya Moerman ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 10-3 üstün geçti. Dunston'ın pota altından ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkartan lacivert beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci çeyreğin 12. dakikasında Panathinaikos farkı 5 sayıya (21-16) kadar indirse de savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla 18. dakikada farkı 16 sayıya taşıdı: 40-24. Lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına da 44-28 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Calathes ve Antetokounmpo'yla dış atışlardan sayılar bulan Panathinaikos karşısında boyalı alandan basketler üreten Anadolu Efes, 27. dakikayı 54-42 geride bıraktı. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 60-46 üstün girdi.

SON PERİYOT

Savunmaların sertleştiği son çeyrekte iki ekipte sayı bulmakta zorluk çekti. Anadolu Efes, Moerman'ın basketiyle 34. dakikayı 13 sayı ( 62-49) farkla üstün geçti. Micic'in dış atışlardan Beaubois ve Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla farkı açtı ve sahadan 78-62 galip ayrıldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Lacivert-beyazlı taraftarlar, Panathinaikos ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar takımlarına destek oldu.

Anadolu Efes: 78 - Panathinaikos: 62

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)

Anadolu Efes: Micic 11, Beaubois 19, Anderson, Moerman 17, Dunston 14, Doğuş Balbay, James Metecan Birsen, Motum 3, Buğrahan Tuncer, Pleiss 4, Simon 10

Panathinaikos: Calathes 11, Langford, Antetokounmpo 8, Mitoglou, Lasme 4, Thomas 11, Papapetrou 9, Pappas 3, Gist 10, Vougioukas, Lekavicius, Lojeski 6

1. Periyot: 19-11

Devre: 44-28

3. Periyot: 60-46