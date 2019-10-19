Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Valencia'yı yendi

1 Fatih Terim: Real Madrid maçı çok daha değişik olabilir Sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Real Madrid maçına çok değişik bir taktikle çıkabileceklerini belirtti.

2 Babel’den taraftarlara: Çok konuşuyorsunuz Galatasaray’ın Sivasspor’u konuk ettiği mücadelede takımının üçüncü golünü atan Babel, taraftarlara çok konuşuyorsunuz şeklinde bir hareket yaptı.

3 Galatasaray zor da olsa kazandı Galatasaray, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

4 Hakemler hangi pozisyonlarda el kararı verir FIFA hakemi Tobias Stieler, hakemlerin hangi pozisyonlarda el kararı vermesi gerektiğini grafiklerle anlattı.

5 Serdal Adalı'nın seçim vaadi: Talisca Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımda 2 sezon forma giyen ve attığı gollerle kendisine hayran bırakan Anderson Talisca'yı geri getirebileceğini söyledi.

6 Fenerbahçe'den Banega atağı Galatasaray'ın sezon başında çok uğraştığı ancak transfer edemediği Arjantinli yıldız Banega, bu kez Fenerbahçe'nin listesine girdi.

7 Hürser Tekinoktay'ın hoca tercihi Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 3 başkan adayının hoca tercihleri belli oldu. Adalı ile Çebi, Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini söylerken, Tekinoktay Sergen Yalçın'la çalışacağını açıkladı.

8 El Clasico'ya sokak olayları engeli Barcelona'da yaşanan sokak olayları nedeniyle El Clasico olarak bilinen Barcelona-Real Madrid maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

9 Diagne: Falcao'nun başarılı olması zor Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Diagne, Falcao'nun sarı-kırmızılı takımda top alamadığını ve bu yüzden gol atmasının çok zor olduğunu söyledi.