Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i yendi

Orta sahaya takviye yapmak için çalışan Fenerbahçe, Sion forması giyen Kasami'ye teklif yapacak.

Dünya tarihinde birçok gösterişli imza töreni düzenlendi. Ancak bazıları yaşanan tuhaflıklarla akıllarda yer etti. İşte futbol tarihinin ilginç imza törenleri.

Galatasaray'ın Eskişehirspor'la yaptığı hazırlık maçında yedek kulübesinde bulunan Fernando Muslera, soğuk havada ısınabilmek için Mate Çayı içti.

Bu sezon sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın Eskişehirspor'la yaptığı hazırlık maçında Younes Belhanda sakatlanarak oyundan çıktı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), beş büyük ligdeki en pahalı oyuncuları açıkladı. Son 2 sezonda değerini 5'e katlayan Cengiz Ünder 64. sırada yer aldı.

Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 23 yaşındaki sol ayaklı Brezilyalı stoper Marcao ile anlaştı. Sarı-kırmızılı takım futbocuyu bu hafta İstanbul'a getirecek.

1 Ali Koç'un Volkan'a verdiği değer Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Volkan Demirel'in basın toplantısı gerçekleştirdiği odanın görüntüsü tepki topladı.

2 Fenerbahçe'nin istediği Danimarkalı golcü Danimarka basını, Kopenhag forması giyen Robert Skov için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.

3 Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde Eren Derdiyok'la yola devam etmeyeceğini açıklayan G.Saray, 2 forvet transferi yapacak. Alan'la prensipte anlaşan Cimbom, Michy Batshuayi'yi de kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

4 Serdar'dan sonra Eren de gitti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum" diyerek her iki futbolcuyla da yolların ayrıldığını açıkladı.

5 Şenol Güneş'in kampa götürmeyeceği 4 futbolcu Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş'ta, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Vagner Love kadroya dahil edilmedi.

6 Fenerbahçeli futbolcular cuma namazında İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, cuma namazına gitti. Taraftarlar, cami çıkışı Benzia, Slimani, Ayew ve Mehmet Topal'a büyük ilgi gösterdi.

7 Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, 11 yıl formasını giydiği bordo-mavili kulüple yollarını ayırdı. Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi.

8 Volkan Demirel affedildi Bir basın toplantısı düzenleyerek yönetimden ve sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Volkan Demirel affedildi. Tecrübeli kaleci, Antalya kampı kadrosuna dahil edildi.

9 Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para Trabzonspor, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için 8 milyon 500 bin TL bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp ise Burak'a alacaklarından dolayı 10 milyon 600 bin TL ödeyecek.