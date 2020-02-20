Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında

THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Anadolu Efes Basketbol Takımı, cuma günü deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak.
Audi Dome'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
EFES, GALİBİYET SERİSİNİ 10 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR
Ligde geride kalan hafta play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligdeki son 9 maçını kazanan lacivert-beyazlı takım, Alman ekibini yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmaya çalışacak.
Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75'lik skorla kazanmıştı.