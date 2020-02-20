Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında

Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

1 Mustafa Cengiz: Hakemleri zan altında bırakmak yanlış Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un dün yaptığı basın toplantısıyla ilgili olarak, "Hakemleri baskı altına almaya çalışmasın" dedi.

2 Messi: Abidal'in sözleri beni rahatsız etti Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Katalan ekibinden ayrılmayacağını söyledi. Eric Abidal'in daha önce yaptığı açıklamayla ilgili de "Neden böyle bir açıklama yaptı, anlayamadım" dedi.

3 Kadıköy'deki son galibiyeti getiren isim: Marcio 1999-2001 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Marcio Santos, oynadığı futbolla iz bırakamasa da Kadıköy'deki her derbi öncesi akıllara geliyor.

4 Fatih Terim: Kadıköy'de 1 puan yetmez Dev derbi öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan Fatih Terim'in, "1 puan alsak bize yeter düşüncesinde olmayın. Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz" dediği öğrenildi.

5 Ali Koç loca isteğini geri çevirdi Pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbiyi locadan izlemek isteyen Mustafa Cengiz'e, Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi.

6 Azerbaycan'da hedef Abdullah Avcı Takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak olan Abdullah Avcı'nın, Azerbaycan ile görüşmelere devam ettiği öğrenildi.

7 Haftanın bir diğer derbisi: Beşiktaş - Trabzonspor Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi, her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri büyük oranda belirledi.

8 Ozan Tufan: Kadıköy'de serüven devam edecek Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, pazar günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

9 Sergen Yalçın, Ljajic'i istemiyor Yönetimle bir toplantı yapan Sergen Yalçın, "Takımı yönlendirecek bir 10 numaraya ihtiyacım var" diyerek Ljajic'ten memnun olmadığını açıkça dile getirdi.