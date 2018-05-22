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Anadolu Efes, Daçka karşısında öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 78 - 69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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Anadolu Efes, Daçka karşısında öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka'yı 78-69 yenerek seride durumu 1-0 yaptı.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın 4. dakikasını Anadolu Efes, 6-5 önde geçti. Boyalı alanda Dunston ve Weems'le sayılar üreten lacivert-beyazlılar, Darüşşafaka karşısında birinci periyodu 19-15 üstün tamamladı.

EFES DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğe hücumda Weems ve McCollum'un, savunmada ise Dunston'ın etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, Darüşşafaka önünde 15. dakikayı 30-25 üstün geçti. Simon'un üç sayılık basketiyle 18. dakikada farkı 13 sayıya (40-27) çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 40-31 önde girdi.

9 SAYI FARKLA ANADOLU EFES KAZANDI

İkinci yarıya hızlı hücumlarla başlayan Darüşşafaka'ya Weems'in orta mesafe basketleriyle cevap veren Anadolu Efes, 24. dakikayı 46-40 önde geçti. Savunmada çeyreğin ikinci bölümünde ritmini bulan konuk ekip, 18. dakikada beraberliği yakaladı: 50-50.

Weems ve McCollum'la yeniden tempoyu artıran lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 57-53 önde gitti. Dördüncü periyoda pivot oyuncularının basketleriyle başlayan Anadolu Efes, arka arkaya top kayıpları yapan Darüşşafaka karşısında 38. dakikaya 70-66 üstün girdi. Son bölümde Simon'la üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste sayılar bulan lacivert-beyazlılar, maçı 78-69 kazandı.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı, 24 Mayıs Perşembe günü, 20.45'te Volkswagen Arena'da oynanacak.

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