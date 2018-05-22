Anadolu Efes, Daçka karşısında öne geçti

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda görevine devam edecek olan Aykut Kocaman, çok eleştiri almasına rağmen Josef-Mehmet'li sisteme devam edecek.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, bir süre dinlemek için kız arkadaşı Özlem Kaymaz ile birlikte Artvin'e gitti.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımları ve o liglerin gol krallarını sizler için derledik.

Bu sezon golcülerden istediği verimi alamayan Beşiktaş yönetimi, Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

G.Saray'ın eski futbolcusu Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, sosyal medyada çok konuşulan saç imajıyla ilgili açıklama yaptı.

1 Gomis: Valbuena beni tebrik etti Attığı 29 golle kazanılan şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis, sezon değerlendirmesinde bulundu. Golcü futbolcu Valbuena'nın kendisini tebrik ettiğini de söyledi.

2 Avrupa'daki önemli liglerin gol kralları Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımları ve o liglerin gol krallarını sizler için derledik.

3 Muslera: Kovulana kadar Galatasaray'dayım Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, hakkında çıkan 'ayrılacak' haberlerini yalanladı. Tecrübeli kaleci, "Kovulana kadar buradayım" dedi.

4 Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a Bu sezon golcülerden istediği verimi alamayan Beşiktaş yönetimi, Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

5 Fikret Orman kutlamaları görmek istemedi Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, bir süre dinlemek için kız arkadaşı Özlem Kaymaz ile birlikte Artvin'e gitti.

6 Skrtel Glasgow Rangers'a transfer oluyor Skrtel, eski takımı arkadaşı Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'a transfer oluyor. Slovak stoperin F.Bahçe'ye 3.5 milyon euro kazandıracağı öğrenildi.

7 İbrahimovic video hakeme yakalandı Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan İbrahimovic, Montreal Impact maçında rakibine tokat attı. Hakemin gözünden kaçan o an, video hakem sayesinde ortaya çıktı.

8 Quaresma'dan kafaları karıştıran paylaşım Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, İnstagram hesabından "Her şey için teşekkürler Beşiktaş'ım" diyerek bir fotoğrafını paylaştı.

9 Rodrigues'ten Tudor sorusuna cevap: O adamı unutun Fatih Terim'e övgüler yağdıran Garry Rodrigues, kendisini sık sık yedek bırakan eski teknik direktörü Tudor hakkında ise konuşmak istemedi.