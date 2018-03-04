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Anadolu Efes, deplasmanda farklı galip

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece ile karşılaştı. Anadolu Efes, rakibini 77-63 mağlup etti ve ligdeki 13. galibiyetini aldı.

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Anadolu Efes, deplasmanda farklı galip

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikası, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin 10-7 üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes, Weems, Dunston ve Brown'ın sayılarıyla ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.

EFES SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

Lacivert-beyazlılar, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 15. dakikada farkı 10 sayıya (28-18) çıkardı. İlkan Karaman, Kairys ve Walker'ın sayılarıyla toparlanan Demir İnşaat Büyükçekmece, art arda yaptığı hücumlardan boş dönen rakibi karşısında 18. dakikada farkı bire (27-28) indirdi. İkinci periyodun son bölümünde hücumdaki etkinliğini yeniden artıran Anadolu Efes, soyunma odasına 36-29 önde gitti.

EFES KAZANDI

İkinci yarıya Douglas'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 26. dakikada farkı açarak 11 sayıya çıkardı: 48-37. Ev sahibi ekip, Robinson, Walker ve Wright'la bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da lacivert-beyazlılara savunmada karşılık veremeyince son çeyreğe 58-49 geride girdi.

Dördüncü periyoda Robinson'ın üç sayılık basketiyle giren Demir İnşaat Büyükçekmece, Anadolu Efes'i savunmada durdurmayı bir türlü başaramadı. Lacivert-beyazlılar, farkı açarak mücadeleyi 77-63 kazandı.

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