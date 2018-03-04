Anadolu Efes, deplasmanda farklı galip

Aykut Kocaman: Bu bir oyun değil

Abdrurrahim Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor mağlubiyetinden sonra yaptığı açıklamada "Elimizde olan direksiyonu kaybettik, rakiplerin kaybetmesini beklemekten başka şansımız yok" dedi.

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın için anlaştı. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Sergen Yalçın'ın Salı günü takımın başında olacağını açıkladı.

1 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde format değişti UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılım sistemini değiştirdi. Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde direkt giderken, lig ikincisini eleme turunda daha kolay rakipler bekliyor.

2 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

3 Atatürk'ün Galatasaray'a yazdığı mektup Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektup, 1 Mart'ta açılacak olan Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek.

4 Ümit Özat: Çatır çatır maç oldu Ümit Özat, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçı sonrası yapılan eleştirilere "Sonuçta Çanakkale toprağını savunmuyoruz, kim kimi üterse" şeklinde cevap verdi.

5 Olaylı derbide kazanan çıkmadı Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 4 gol, 3 kırmızı karta sahne oldu. 4 gün sonra yeniden karşı karşıya gelen Beşiktaş'la Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

6 Talisca: Tehdit edildim Benfica'yla olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan Talisca, "Beni tehdit ettiler. İmza atmasaydım sadece Türkiye Ligi'nde oynayabilirdim" dedi.

7 Cenk Tosun siftah yaptı Everton forması giyen Cenk Tosun, Premier Lig'deki ilk golünü Burnley deplasmanında attı.

8 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

9 Fenerbahçe defansı Quaresma'yı durduramadı Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisinde attığı şık gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu.