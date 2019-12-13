Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti

THY Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i misafir etti.

İLK PERİYODU FENERBAHÇE ÖNDE KAPATTI

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın ilk 4 dakikada 7-7 eşitlikle geçilirken, Micic ve Singleton’un basketleri ile Anadolu Efes skoru 12-7 yaptı. Daha sonra üst üste Williams ile sayılar bulan Fenerbahçe 9-0’lık seri yakaladı ve 16-12 öne geçti. Periyodun sonlarında Nando De Colo ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İKİNCİ PERİYOD EŞİTLİKLE SONA ERDİ

İkinci periyoda Micic ve Anderson’un basketleri başlayan Efes, 24-22 öne geçti. Daha sonra savunmada rakibini durduran Fenerbahçe, periyodun bitimine 5 dakika 24 saniye kala Ali Muhammed'in turnikesi ile üstünlüğü geri aldı (30-28). İki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanırken devre 38-38 eşitlikle sona erdi.

ANADOLU EFES ÜÇÜNÇÜ PERİYODDA ÖNE GEÇTİ

Üçüncü periyot Simon ve Williams’ın 3’lükleri ile başladı (41-41). Daha sonra Sertaç ve Larkin ile üst üste basketler bulan Anadolu Efes 6-0’lık seri yakaladı (41-47). Hücumda Larkin önderliğinde devam eden lacivert-beyazlılar periyodun bitimine 3 dakika 53 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı (43-53). Karşılıklı sayılarla geçen son bölüm sonunda Efes periyodu 59-49 önde tamamladı.

MAÇIN GALİBİ ANADOLU EFES OLDU

Son periyoda Fenerbahçe hücumda daha istekli başladı ve Sloukas’ın sayılarıyla skoru 62-54’e getirdi. Periyodun geri kalanın Fener geri dönmeye çalışsa da Anadolu Efes rakibine izin vermedi ve parkeden 81-73'lük skorla galip ayrıldı.

ANADOLU EFES ÜST ÜSTE 7. GALİBİYETİNİ ALDI

Karşılaşmanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 22 sayı ile oynayan Simon, sarı-lacivertlilerde ise 16 sayı ile Derrick Williams oldu. Bu maçla birlikte Anadolu Efes üst üste 7. toplamda da 11. galibiyeti elde ederken, Fenerbahçe ise 8. mağlubiyetini aldı. Efes’in yıldız basketbolcusu Shane Larkin ilk iki periyot sayı atamazken, kaydettiği 20 sayıyı üç ve dördüncü periyotta buldu.