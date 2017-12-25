Anadolu Efes evinde Banvit'e yenildi

Aykut Kocaman: Bundan sonra her maçımızı kazanacağız

Mehmet Özdilek: 1 puan bizim açımızdan çok önemliydi

Şov yapmak isteyen Neymar rezil oldu

1 Bebek doğdu Muslera'nın köpeği kucaktan indi Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'nın geçtiğimiz yıl ve bu yıl paylaştığı Noel fotoğraflarında köpek detayı dikkat çekti.

2 Alanyaspor'da Susic dönemi sona erdi Süper Lig'in dikkat çeken takımlarından Alanyaspor Teknik Direktör Saffet Susic'le yollarını ayırdı. Susic: "Başarılar diliyorum" dedi.

3 Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde yok Fikret Orman, Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

4 Gol kralı olan Jaja Trabzon'a dönmek istiyor Bir dönem Trabzonspor forması giyen Jaja'nın, bordo-mavili taraftarların çağrısı üzerine yeniden Türkiye'ye gelmek istediği öğrenildi.

5 Dünya Maicon'u konuşuyor Göztepe'ye attığı harika frikik golüyle alınan galibiyette önemli rol oynayan Maicon, dünya basınında da geniş yer buldu.

6 4 büyük ligin liderleri rakiplerine fark attı İspanya, Fransa, Almanya ve ve İngiltere'de dört takım ligi domine etti, en yakın takipçileri ile aralarındaki puan farkını açtı.

7 3 büyüklerin devre arası göndereceği futbolcular Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın takımdan göndereceği isimler de netleşmeye başladı.

8 Fatih Terim'den Taffarel müjdesi Fatih Terim, Taffarel ile sürekli konuştuğunu ve geri getirmek için uğraştığını söyledi.

9 Emre Belözoğlu taraftarlarla kapıştı Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta, Emre Belözoğlu oyundan çıktıktan sonra taraftarlarla tartıştı.