Anadolu Efes evinde ilk galibiyetini aldı

Anadolu Efes, bu sonuçla 3. galibiyetini alırken, İtalyan rakibi ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

DEVREYE ÖNDE GİRDİLER

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikası Anadolu Efes'in 7-6 üstünlüğü ile geçildi. Jefferson ile pota altında etkili olan AX Armani Exchange Olimpia Milan, 6. dakikada skoru lehine çevirmeyi başardı (10-9). Savunmada aldığı topların ardından hızlı hücuma çıkan Anadolu Efes, Dragic'in basketleriyle oyunun kontrolünü ele geçirdi ve peş peşe bulduğu sayıların ardından ilk çeyreği 23-16 önde bitirdi.

Rakibinin pota altından sayı üretmesini engellemekte güçlük çeken ev sahibi ekip, İtalyan takımın sert savunmasına rağmen boyalı alandan basket bulmaya devam etti ve 14. dakikayı 28-23 üstünlükle geçti. Bertans'ın dış şutlarıyla farkı indirmeye çalışan AX Armani Exchange Olimpia Milan, Anadolu Efes'in skor üretemediği hücumlar sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 18. dakikada 33-26 önde olan lacivert-beyazlılar, son 30 saniyede hücuma çıkarken kaptırdığı topun ardından yediği üç sayılık baskete rağmen devreye 33-30 üstün girdi.

ANADOLU EFES İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Üçüncü çeyrekte Stimac'ın basketleriyle etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikanın ilk saniyelerinde geriye düştü. Peş peşe sayılar bulan AX Armani Exchange Olimpia Milan, Gudaitis'in basketiyle 41-40 öne geçmeyi başardı. Theodore ve Gudaitis ile etkili olan Milano ekibi, ev sahibinin hücumda yaptığı hataların ardından 6-0'lık bir seri yaparak farkı açtı. Ancak, Anadolu Efes kısa sürede yaptığı geri dönüşle 28. dakikada skoru eşitledi (48-48). Lacivert-beyazlı ekip son saniyede bulduğu basketle çeyreği 52-50 üstünlükle tamamladı.

Son çeyreğe Micov'un üçlüğüyle başlayan AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 5-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes üstünlüğü yeniden ele aldı. Theodore'un faul atışlarından bulduğu basketlerle 33. dakikada 58-57 öne geçen İtalyan ekibi, Anadolu Efes'in dış şutlardan bulduğu basketlere engel olamadı ve ev sahibi 35. dakikaya 62-61 üstünlükle başladı. Son 2 dakikasına 67-67 eşitlikle girilen mücadelede Anadolu Efes, Stimac'ın basketleriyle skoru lehine çevirdi ve karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı.