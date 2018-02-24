Anadolu Efes farklı yenildi

Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 17. mağlubiyetini yaşarken, Zalgiris ise 14. galibiyetini elde etti. Maçın 5. dakikasını Anadolu Efes, Zalgiris karşısında 10-7 önde geçti.

16 SAYI FARK YEDİ

Hücumda etkili olan konuk ekip, periyodun bitimine bir dakika 49 saniye kala Pangos'un dış atışıyla öne geçti: 18-19. Yeniden toparlanan lacivert-beyazlılar; savunmada ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Dunston'ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda White, Micic ve Valinskas'la bulduğu basketlerle giren Zalgiris, 16. dakikaya 35-27 önde girdi. Konuk takım, savunmada varlık gösteremeyen ve hücumda top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında soyunma odasına 45-36 üstün gitti. Zalgiris, tempolu başlayan üçüncü çeyrekte 25. dakikayı 55-46 üstünlükle geçti. Litvanya ekibi, savunmada etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında periyodun bitimine 48 saniye kala Micic'in basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 54-68.

Zalgiris, final periyoduna 68-56 önde girdi. Son çeyreğe Milaknis, Pangos ve White'ın sayılarıyla başlayan Litvanya ekibi, Anadolu Efes karşısında 35. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 61-81. Kalan bölümde de iyi oyununu sürdüren Zalgiris, karşılaşmayı 86-70 kazand