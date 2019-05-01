Anadolu Efes Final Four'da

Turkish Airlines Euroleague'de Çeyrek final serisinin 5. maçında Barcelona Lassa'yı 80-71 skorla deviren ve seriyi 3-2'ye getiren Anadolu Efes Final Four'a katılma başarısını gösterdi.

FENERBAHÇE BEKO İLE EŞLEŞTİ

Bu sonuç Final Four tarihinde de bir ilk oldu. Son 4'e kalmayı başaran Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe Beko oldu ve finalde bir Türk takımının olması kesinleşti.

Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Final Four'da yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.





DEV FİNAL İSPANYA'DA

Turkish Airlines Euroleague'de Final-Four organizasyonu 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleşecek. Final-Four'un diğer ayağında ise Real Madrid ve CSKA Moskova kozlarını paylaşacak.



