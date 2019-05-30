Anadolu Efes-Galatasaray serisi başlıyor

Tüm müsabakaların Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı eşleşmede Anadolu Efes, ev sahibi avantajına sahip. Mücadelenin başlama saati ise 19.00.
3 GALİBİYET ALAN FİNALE ÇIKACAK
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçti. Normal sezonu 4. sırada bitiren Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ise çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol'a 2-1 üstünlük sağlamıştı. İki takım arasında ligde normal sezonda oynanan karşılaşmalarda Anadolu Efes, sarı-kırmızılılar karşısında 73-70 ve 92-82'lik skorlarla sahadan galip ayrılmıştı.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 2 Haziran Pazar günü Anadolu Efes'in, üçüncü karşılaşma ise 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.