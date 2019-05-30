Anadolu Efes-Galatasaray serisi başlıyor

UEFA yetkilileri futbolda bazı kuralların değişmesine karar verdi. Değişen kurallar ilk olarak Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesinde uygulanacak.

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Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı gönderiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak gösterdiği düşük performans sonrası kiralanan Barış Alıcı'nın, gönderileceği ifade ediliyor.