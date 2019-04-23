Anadolu Efes İspanya'da avantaj peşinde

Fatih Terim, Başakşehir'le Galatasaray arasındaki puan farkının 3'e düşmesinin ardından futbolcularına şampiyon olabileceklerini belirterek "Bu Galatasaray'ın DNA'sında var" dedi.

Süper Lig’de bir zamanlar Antalyaspor'da oynayan sonrasında Rize sanıp Cizre'ye transfer olan Serge Djiehoua, şimdilerde Denizli Sarayköy'de kahvede okey oynuyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Jailson, teknik direktör Ersun Yanal'a "İdmanlarda takımın en iyisi bendim. Neden hâlâ 11 oynayamıyorum" dedi.

Jailson'dan Ersun Yanal'a: Neden ben oynamıyorum

Son 5 maçı kazanması halinde rakiplerine bakmazsızın şampiyonluk ipini göğüsleyecek olan Galatasaray'ın son haftalarda yaptığı galibiyet serileri dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın devre arası transfer ettiği Burak Yılmaz, attığı goller ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı takımı şampiyonluk yarışında tutuyor.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 kazandıkları maç için 'Mucize bir gol ile 3 puan aldık' dedi.

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Süper Lig'de 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yolunda avantaj Başakşehir'de olsa da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da şansı var.